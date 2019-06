LIVE | Nadal zet turbo aan en grijpt eerste set tegen Thiem in prachtige eindstrijd

Tom Dumoulin ‘Als het zo blijft gaan, ga ik de Dauphiné finishen’

15:48 Critérium du Dauphiné is voor Tom Dumoulin een trainingsprikkel voor de Tour en test ineen. In de eerste etappe kwam hij als 41ste over de finish, maar belangrijker is zijn knie. ,,Hij wordt dikker, maar op zich ging het wel goed.”