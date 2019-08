LIVE | Narsingh tikt vierde goal Feyenoord binnen na mooie passeerbeweging Larsson

Kansenmis­send AZ verzuimt klus al in Oekraïne te klaren

21:01 AZ heeft verzuimd om te winnen van FC Marioepol (0-0). In Oekraïne bleek de ploeg van trainer Arne Slot de veel betere ploeg maar wist het een legio kansen niet te benutten. De Alkmaarders moeten over een week in de returnwedstrijd wel zien te scoren.