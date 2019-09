LIVE | Nederland neemt koers in handen, afvalrace eist slachtoffers

Derde titel in 2019 voor De Minaur

15:26 Alex de Minaur heeft zijn derde ATP-titel van dit jaar veroverd. De 20-jarige Australiër, nummer 31 van de wereld, was in de finale op het Chinese hardcourt in Zhuhai te sterk voor Adrian Mannarino uit Frankrijk: 7-6 (4) 6-4. Eén break in de hele partij was voor De Minaur genoeg om weer een toernooizege bij te schrijven op zijn palmares.