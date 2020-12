LIVE | Nederlandse WK-debutant Telnekes uitgeschakeld in eerste ronde

video Scorende Ronaldo helpt Juventus aan simpele zege bij Parma

19 december Op bezoek bij Parma heeft Juventus een eenvoudige zege geboekt. Mede dankzij twee doelpunten van Cristiano Ronaldo werd het 0-4. De ploeg uit Turijn bezet daarmee de derde plaats op ranglijst en is nog altijd ongeslagen in de Serie A. De achterstand op koploper AC Milan bedraagt één punt. De Milanezen komen net als Internazionale, de nummer 2 van de ranglijst, zondag in actie.