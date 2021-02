LIVE | Neymar wil bij PSV blijven, FC Groningen speurt in Zweden

IJzerster­ke Van der Poel laat Van Aert kansloos en pakt vierde wereldti­tel

31 januari Mathieu van der Poel is in Oostende voor de vierde keer wereldkampioen veldrijden geworden. De 26-jarige Nederlander trok in de verwachte tweestrijd met zijn Belgische rivaal Wout van Aert overtuigend aan het langste eind.