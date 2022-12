LIVE NK sprint | Jutta Leerdam klopt Femke Kok op 500 meter, nu tijd voor de mannen

Leven Andries Noppert compleet op zijn kop na WK: ‘Mijn familie heeft er wel last van gehad’

Genieten doet Andries Noppert nog niet van hetgeen hij heeft meegemaakt op het WK in Qatar. Dat moet later komen, zegt hij. Door de vijf duels met Oranje staat zijn leven wel helemaal op zijn kop. En dat is even wennen voor de boomlange goalie. ,,Mijn familie heeft er wel last van gehad.’’

18:00