LIVE | NK wielrennen: Van der Poel stapt af in geslagen positie

Oran­je-tegenstan­der Noorwegen stemt vandaag over boycot WK in Qatar

14:31 Een belangrijke dag in het Noorse voetbal vandaag. Via een speciaal belegde online-vergadering gaat gestemd worden over een mogelijke Noorse boycot van het WK van volgend jaar in Qatar. De Noren zijn bij de kwalificatie voor het toernooi één van de tegenstanders van het Nederlands elftal.