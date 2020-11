LIVE | Nog geen spektakel op Anfield: nog geen enkele kans voor Liverpool tegen Atalanta

‘Vrijbuiter’ Lang klaar voor duel met Dortmund: ‘We willen stunten daar’

24 november Noa Lang besliste zondag met een omhaal de wedstrijd tegen KV Kortrijk in het voordeel van Club Brugge (1-0). Blauw-Zwart maakt nog kans op overwintering in de Champions League en neemt het vanavond (21.00 uur) op tegen Dortmund. ,,We willen stunten daar”, aldus Lang tegen Sporza.