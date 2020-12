LIVE | Noppert in tweede ronde mogelijk tegen Kleermaker

samenvatting Rashford houdt blessure over aan duel met PSG

8:38 Marcus Rashford heeft een blessure aan een schouder overgehouden aan het duel met Paris Saint-Germain in de Champions League. De aanvaller van Manchester United, die in het door de Engelsen verloren (1-3) duel scoorde, kan volgens coach Ole Gunnar Solskjaer mogelijk niet meedoen in de wedstrijd van komend weekeinde tegen West Ham United.