LIVE: Nordin Amrabat wil met bescherming spelen, Poetin slaat Rusland over

Poetin slaat tweede duel Rusland over

De Russische president Vladimir Poetin laat het WK voetbal in zijn land even voor wat het is. Hij is dinsdag niet aanwezig in Sint-Petersburg om de Russische voetbalploeg in actie te zien in de tweede groepswedstrijd, tegen Egypte. De grote leider van het land gaat naar Minsk voor topoverleg met zijn Wit-Russische ambtgenoot Alexander Loekasjenko. ,,De president zal de hoogtepunten van de wedstrijd wel zien op het nieuws'', zei de woordvoerder van het Kremlin. Poetin opende donderdag in Moskou het WK en was daarna aandachtig toeschouwer van de eclatante zege van de Russen op Saoedi-Arabië: 5-0.