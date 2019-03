LIVE | Onrust in peloton, vroege vluchters gegrepen

Spurs en Arsenal schieten weinig op met gelijkspel in beladen derby

15:30 Tottenham Hotspur en Arsenal zijn op Wembley niet verder gekomen dan een 1-1 gelijkspel. De aartsrivalen waren aan elkaar gewaagd en habben de punten hard nodig in de jacht op de Champions League. Zeker voor de Spurs was het een belangrijk duel, nadat in een week tijd al twee keer verloren werd.