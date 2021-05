LIVE | Ontketende Hamilton passeert Bottas, Verstappen in achtervolging

Verdwenen miljoenen De Vrij gaan alle spelers aan het denken zetten

1 mei Stefan de Vrij kan dit weekeinde kampioen van Italië worden. De stap van Lazio naar Internazionale in 2018 blijkt sportief gezien de juiste voor de 29 jarige verdediger. Op sportief vlak dan. In financieel opzicht lijkt zich een kleine catastrofe te hebben voltrokken, zo blijkt uit een publicatie van Follow the Money (FtM), een platform voor onderzoeksjournalisten dat maandenlang keek naar de manier van werken van zaakwaarnemerskantoor SEG, waarbij ook De Vrij was aangesloten.