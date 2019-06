LIVE | Ontketende Nadal grijpt derde set tegen Thiem in fraaie eindstrijd

Spar­ta-spits Veldwijk in selectie Zuid-Afri­ka voor Afrika Cup

16:40 Sparta Rotterdam kan in de eerste weken van de voorbereiding op het nieuwe seizoen niet beschikken over Lars Veldwijk. De spits van de naar de eredivisie gepromoveerde club is opgenomen in de definitieve selectie van zijn vaderland Zuid-Afrika voor de Afrika Cup in Egypte.