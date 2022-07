LIVE | Ontknoping kwalificatie: Max Verstappen ruikt pole position, Mercedes-duo crasht

Kruijswijk is hoopvol: ‘Belooft veel dat Vingegaard hier strijd levert met Pogacar’

Tadej Pogacar was vandaag andermaal de sterkste, al scheelde het op La Super Planche des Belles Filles weinig ten opzichte van Jonas Vingegaard. De Deen lijkt deze Tour de France the best of the rest. Toch heeft ploeggenoot Steven Kruijswijk nog goede hoop op meer dan een tweede plek: „Als Vingegaard hier tweede wordt, heb ik veel vertrouwen in volgende week.”

17:51