LIVE | Onttroont Visser op 3 kilometer wereldkampioene Sablikova?

WK afstanden ‘Waanzinnig cool dat het niveau zo hard omhoog gaat’

19:07 De WK afstanden in Salt Lake City beloven een spektakel te worden. Het belangrijkste toernooi op het snelste ijs ter wereld. De vraag is vooral hoéveel wereldrecords er vanaf donderdag sneuvelen. In deze rubriek tellen we af. Vandaag met oud-schaatser Jochem Uytdehaage.