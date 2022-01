LIVE | Ook Di María en Draxler positief getest, FC Utrecht boostert spelers zelf

Tallon Griekspoor: ‘Novak Djokovic hartproble­men? Hij is de fitste speler op de tour’

Als Tallon Griekspoor in Melbourne in de shuttle van het hotel naar het tennispark stapt, gaat het op de radio maar over één ding: Novak Djokovic. De Nederlander, die morgenvroeg in de kwartfinale tegen Rafael Nadal speelt, heeft een duidelijke mening over de soap rond de nummer 1 van de wereld.

