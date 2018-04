LIVE: Oranje-gekleurde kopgroep op weg naar Oude Kwaremont

Een renner van Roompot gaat solo en pakt 100 meter op het peloton. Inmiddels is het gaan regenen aan de finish in Oudenaarde. Eerder ging een aanvalspoging van Van Goethem, Coquard, Sütterlin en Van Emden niet door .

Ruim zestig kilometer gefietst en het peloton is nog altijd compleet . Gaat er nog wel een vroege vlucht komen vandaag, want de eerste hellingen komen er zo aan .

De renners komen aan in Erpe-Mere, het volgende dorp waar De Ronde van Vlaanderen passeert. Nog zonder kopgroep , want die strijd is nog altijd in volle gang .

Het is gestopt met regenen, maar niet met aanvallen . Een groep van elf renners lijkt nu goed op weg, maar het peloton is niet ver weg. Twee Roompot-renners en eentje van LottoNL-Jumbo erbij. Ze hebben een halve minuut. En weer pech voor Vanmarcke, die na een eerdere val nu materiaalpech heeft.

Het tempo in het peloton gaat omhoog en dat is te zien aan de voorsprong van de elf leiders. Ze hebben nog 2'25 . Direct na de Lippenhovenstraat volgt de Paddenstraat.

Na de twee kasseienstroken is het tempo in het peloton gezakt . De voorsprong van de elf leiders groeit weer naar drie minuten . Alberto Bettiol (BMC), die vroeg in de wedstrijd ten val kwam, moest op de Paddenstraat al lossen uit het peloton.

In het peloton valt het nu weer helemaal stil en dat is te zien aan de voorsprong van de koplopers. Die groeit naar vijf minuten .

Naast de Nederlanders in de kopgroep (Gerts, Ligthart en Eenkhoorn) is Marco Haller de bekendste naam in de kopgroep. De Oostenrijker wa s lange tijd de meesterhelper van Alexander Kristoff , maar Kristoff is sinds dit seizoen weg bij Katjoesja.

Over tien kilometer komen de renners aan bij de Oude Kwaremont, voor de eerste van drie passages . De Oude Kwaremont is één van de bekendste hellingen van Vlaanderen.

In het peloton zien we Sagan op kop . Nee, niet wereldkampioen Peter . Zijn broer Juraj Sagan neemt het voortouw op weg naar de Oude Kwaremont.

Quick Step trekt naar het front als de Oude Kwaremont in zicht komt. De Belgische topploeg heeft de sleutel van de wedstrijd in handen . Met Lampaert, Stybar, Gilbert én Terpstra heeft de ploeg vier kandidaat-winnaar s in de zevenkoppige selectie.

Door de positionering van de renners in het peloton, waar het tempo de hoogte in is gegaan, is de voorsprong van de elf leiders gezakt tot 4'30 . Met Garcia Cortina (Bahrain) op kop gaat de kopgroep de Oude Kwaremont naar boven. Wout van Aert moet terugkeren na een fietswissel. De Belgische veldrijder, die dit seizoen voor het eerst de klassiekers rijdt op de weg , is een outsider.

Quick Step neemt de kop op de Oude Kwaremont, maar het tempo is niet verschroeiend . De Kortekeer is de volgende beklimming, maar voor echt spektakel zullen we zeer waarschijnlijk moeten wachten op de Muur-Kapelmuur , de achtste helling.

De Ronde van Vlaanderen vertrekt vandaag voor het tweede jaar op rij vanuit Antwerpen. Om half 11 wordt het peloton daar weggeschoten voor de 102de editie van de koers die wielerminnend Vlaanderen iedere keer weer in vuur en vlam zet. Vorig jaar telden de organisatoren alleen al bij de start zo'n 70.000 toeschouwers.



Peter Sagan geldt als de topfavoriet, maar de Belgen schatten de kansen van 'hun' Greg Van Avermaet net zo hoog in. Ook Philippe Gilbert, de winnaar van vorig jaar, Tiesj Benoot en Sep Vanmarcke worden genoemd in het rijtje favorieten waarin ook de Nederlander Niki Terpstra een plaats heeft. De Noord-Hollander maakt deel uit van de sterke ploeg Quick-Step, net als onder anderen Gilbert, Yves Lampaert en de Tsjech Zdenek Stybar.



Na 122 kilometer volgt de eerste helling, de Oude Kwaremont die in totaal drie keer wordt beklommen. De laatste keer gebeurt dat op ruim 16 kilometer voor de streep, waarna de Paterberg nog volgt en het richting finish in Oudenaarde gaat. De renners arriveren daar rond 17.00 uur. Mis vanaf 10.00 uur niets in ons liveblog.