LIVE | Oranjelegioen gaat in snikheet Valenciennes los na winst leeuwinnen

GP van Oostenrijk Verstappen start als derde op Red Bull Ring, Leclerc pakt tweede pole

17:07 Max Verstappen start zijn vijfde Grand Prix van Oostenrijk morgen verrassend van plaats drie. In de kwalificatie bleef hij 0,4 seconde verwijderd van Charles Leclerc, die voor de tweede keer in zijn nog jonge Formule 1-carrière van pole position start. ,,Dit is een heel mooi resultaat voor ons.‘’