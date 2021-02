LIVE | Paal staat hattrick Zahavi en gelijkmaker PSV in de weg

Geen ‘juiste’ coronatest: schans­spring­ster Sara Marita Kramer mag niet meedoen aan wereldbe­ker

17:18 Sara Marita Kramer is haar leidende positie in het wereldbekerklassement kwijt. De 19-jarige in Apeldoorn opgegroeide schanssspringster die voor Oostenrijk uitkomt, mocht in de laatste World Cup voor het WK niet starten omdat de uitslag van de PCR-coronatest niet op tijd binnen was.