LIVE | Pakt Kelderman tijd terug bovenop Spaans skiresort?

Ook Kvitova maakt status niet waar, Sjarapova wel naar laatste 16

9:24 Ook voor Petra Kvitova heeft de US Open korter geduurd dan vooraf gedacht. De als vijfde geplaatste Tsjechische tennisster verloor in de derde ronde van Arina Sabalenka. De Wit-Russische voegde zich na een zege in twee sets (7-5 6-1) bij de laatste zestien in New York, waar nog slechts drie speelsters uit de top tien van de plaatsingslijst in het toernooi zitten.