LIVE Parijs-Roubaix | Sjoerd Bax na felle strijd in kopgroep op kasseien, favoriet Mathieu van der Poel attent

Parijs-Roubaix, ook wel de Hel van het Noorden genoemd, wordt verreden. Dylan van Baarle is de titelverdediger, maar de Nederlander behoort na zijn val in de E3 Saxo Bank Classic niet tot de topfavorieten in het wielermonument. Die rol is wel weggelegd voor Mathieu van der Poel en Wout van Aert. Kan iemand bij hen in de buurt blijven op de kasseien in Noord-Frankrijk? De finish is rond 17.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.