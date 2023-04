LIVE Parijs-Roubaix | Zeer actieve Mathieu van der Poel in elitegroep op laatste zware kasseien

Parijs-Roubaix, ook wel de Hel van het Noorden genoemd, wordt verreden. Dylan van Baarle moest als titelverdediger opgeven na een val in het Bos van Wallers. Topfavorieten Mathieu van der Poel en Wout van Aert trokken al vroeg ten aanval. Kan iemand bij hen in de buurt blijven op de kasseien in Noord-Frankrijk? De finish is rond 17.00 uur, volg de ontwikkelingen in ons liveblog.