LIVE | Paris Saint-Germain en Bayern München leven toe naar Champions League-finale

10:57 Kylian Mbappé wil zondag zijn missie afmaken. De Franse aanvaller is bij Paris Saint-Germain gaan voetballen om die club voor het eerst de titel in de Champions League te bezorgen. ,,Ik wil geschiedenis schrijven voor het Franse voetbal en zondag heb ik de kans om dat te doen", sprak de 21-jarige sterspeler aan de vooravond van de finale tegen Bayern München in Lissabon.