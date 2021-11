LIVE: PEC Zwolle op jacht naar cruciale punten tegen Cambuur

Leugentjes om bestwil en kleding met kaartjes er nog aan? Zo werkt een koopversla­ving

Van ‘Ik heb er toch hard voor gewerkt’ tot ‘Ja, maar het was uitverkoop’: als het om shoppen gaat, hebben we vaak een lange lijst met smoesjes klaar. Maar waar eindigt de ‘retail therapy’ en begint de verslaving? Een expert in consumentengedrag en een klinisch psycholoog helpen je vast te stellen of je zelf problematisch koopgedrag vertoont, en wat je eraan kan doen. ,,De alarmbellen gaan vaak veel te laat af.”

4 november