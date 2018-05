LIVE: Peloton houdt vluchters binnen schootsafstand

WK 1998 Platini: Trucs uitgehaald voor droomfina­le Frankrijk - Brazilië in '98

13:49 De WK-finale in 1998 tussen Frankrijk en Brazilië (3-0 voor Frankrijk) was dé gedroomde finale van het WK destijds. Dat beide ploegen elkaar in eerdere fases van het toernooi ontliepen, was geen toeval, zo geeft Michel Platini toe. ,,Er zijn wat trucjes uitgehaald zodat Frankrijk en Brazilië elkaar niet konden treffen voor de finale."