LIVE | Peloton zoekt in koers van ruim 300 kilometer naar opvolger Alaphilippe

Samenvatting City zet dankzij schutteren­de Varane Real opnieuw opzij

8:21 Door twee fouten van Raphaël Varane had Manchester City vanavond weinig moeite met Real Madrid. De ploeg van Pep Guardiola won net als in Madrid ook op Engelse bodem met 2-1. In de kwartfinales wacht Olympique Lyon, dat afrekende met Juventus.