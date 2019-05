LIVE | Persconferentie Ajax met Ten Hag en Blind

Pareltjes van Van Persie De weergaloze volley op The Valley

14:58 Nog 5 dagen en dan houdt Feyenoord-aanvoerder Robin van Persie het waarschijnlijk voor gezien. In de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen ADO kijken we in deze rubriek alvast terug op een imposante loopbaan vol hoogtepunten. Vandaag: De wereldgoal tegen Charlton Athletic in 2006.