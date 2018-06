LIVE: Pizzi langer bij Saoedi-Arabië, FIFA presenteert nieuwe, rode bal

Engeland gaat niemand uit de weg

De Engelse bondscoach Gareth Southgate heeft benadrukt dat zijn ploeg niemand uit de weg wil gaan op het WK. De huidige stand van zaken in de groepen is voor de liefhebbers van complottheorieën voer voor discussie. Het lijkt er nu op dat het in de poule van Engeland beter is om op de tweede plaats te eindigen, omdat de route naar de finale er dan wat makkelijker uitziet.



,,Wij kunnen niet zo denken, wij willen iedere wedstrijd winnen'', zegt Southgate. ,,We gaan ons niet op glad ijs begeven en willen iedere wedstrijd zo goed mogelijk spelen en presteren.''



Engeland en België maken donderdag in hun onderlinge duel uit wie als eerste en wie als tweede in de poule eindigt. Beide landen zijn met zes punten al zeker van een plek in de achtste finales. De doelcijfers zijn op dit moment precies gelijk (8-2). Engeland gaat aan kop in de groep omdat het één gele kaart minder heeft gekregen dan België (2-3). Voor de ploeg die als eerste eindigt in groep G, dreigt nu een duel met Brazilië of Duitsland in de kwartfinale. De nummer twee heeft op papier een iets minder zware route.