LIVE | Porto kan het Chelsea nog niet al te lastig maken

Zweden beschul­digt Rusland van cyberaan­val­len op sporters

19:03 Zweedse autoriteiten beschuldigen Russische hackers van cyberaanvallen op de Zweedse sportfederatie. Daarmee zou zijn geprobeerd Zweedse topsporters in diskrediet te brengen. De vermeende inbreuken vonden plaats tussen december 2017 en mei 2018. In februari 2018 vonden onder meer de Winterspelen in Zuid-Korea plaats.