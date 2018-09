Simon Yates slaat dubbelslag op geitenpad, sterke Kruijswijk naar top-5

Kruijswijk opende de strijd bij de favorieten op de moordende slotklim van vier kilometer aan een gemiddeld stijgingspecentage van ruim twaalf procent. Hij verhoogde aan de voet het tempo en dat was het sein voor een prachtige strijd tussen de favorieten voor de eindzege.



Wilco Kelderman was het slachtoffer van de oorlog. De renner van Team Sunweb verloor 1.02 en zal zijn klassementsambities moeten bijstellen.



Einde verhaal voor leider Herrada

Klassementsleider Jesús Herrada moest al op de derde van vijf beklimmingen lossen en wist dus al snel dat het zin laatste dag in de leiderstrui was. Michal Kwiatkowski wilde die trui wel overnemen en zat als best geplaatste renner in een kopgroep van zes renners.



Door het werk van Bahrain-Merida werd Kwiatkowski als laatste van de zes vlak voor de slotklim teruggepakt en gingen de topfavorieten voor eindwinst strijden om de zege én de rode leiderstrui.



Kruijswijk opende, maar zal al snel de Colombiaanse klimgeiten Nairo Quintana en Miguel Ángel López overnemen. Even leken zij op weg naar tijdswinst, maar Simon Yates bracht persoonlijk de andere favorieten (zonder Kelderman dus) weer terug. De Brit waagde zelf een poging op zo'n 800 meter van de finish en op die aanval had niemand een antwoord.



Kruijswijk eindigde als zesde op de slotklim van Alto les Praeres en staat nu vijfde in het klassement, op 1.23 van leider Yates en ook nog achter Alejandro Valverde (tweede), Quintana (derde) en López (vierde). Kelderman staat nu twaalfde op 3.21.