Live Premier League Darts | Michael van Gerwen strijdt met Van den Bergh om plaats in finale

Michael van Gerwen heeft revanche genomen op Michael Smith voor z’n nederlaag in de finale van het wereldkampioenschap begin januari. Tijdens de openingsavond van de Premier League in Belfast stond een reprise voor de WK-finale op het programma en MVG greep die kans met beide handen aan: 6-3.

Kwartfinales:

Van den Bergh - Clayton 6-2

Van Gerwen - Smith 6-3

Wright - Dobey 3-6

Aspinall - Price 6-4



Halve finales (vanaf 22.10 uur):

Van Gerwen - Van den Bergh

Dobey- Aspinall

Zijn bijnaam mag dan Bully Boy zijn, wereldkampioen Michael Smith verloor het gooien op de bull tegen Michael van Gerwen om te bepalen wie er mocht beginnen in hun ‘revanchewedstrijd’ voor de WK-finale. Niet onbelangrijk als het wedstrijdformat zo kort is (first to 6 legs).

Niet alleen Michael Smith kreeg een ovationeel applaus bij zijn entree in de SSE Arena in Belfast, ook Michael van Gerwen werd warm ontvangen door de achtduizend toeschouwers, die even daarvoor ook hun handen stuk klapten voor ‘local hero’ Josh Rock. De Noord-Ier verscheen op het podium om de prijzen in ontvangst te nemen die horen bij zijn uitverkiezing tot beste jonge speler van 2022 en de beste nieuwkomer in het circuit.

De clash tussen Van Gerwen en Smith was vervolgens dé kraker in de kwartfinales in Belfast. In de derde leg dreigde MVG zijn eigen leg te verliezen, maar hij ontsnapte door knap 112 uit te gooien. Daarna stoomde de Nederlander door naar een 5-2 voorsprong, maar hij liet zijn eerste kans om het toen uit te maken liggen door een matchdart te missen. Smith kwam terug tot 4-3, maar verder liet Van Gerwen het niet komen: 6-3.

Van Gerwen sloot de partij af met een gemiddelde van 102,36 en een uitgooipercentage van 50 procent. Smith deed het met respectievelijk 100,84 punten en 37,5 procent in beide opzichten minder.

Eerder op de avond had Dimitri van den Bergh al voor een verrassing gezorgd door zijn kwartfinale met 6-2 te winnen van Jonny Clayton. De Belg is later op de avond de tegenstander van Mighty Mike in de halve finale.

