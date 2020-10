LIVE | PSV met Ihattaren en Hendrix in basis tegen Granada

MLB Tampa Bay Rays komen weer gelijk met LA Dodgers in World Series

7:28 De honkballers van Tampa Bay Rays zijn op gelijke hoogte gekomen met Los Angeles Dodgers in de World Series, de finale in het kampioenschap van de Major League Baseball (MLB). Mede dankzij twee homeruns van Brandon Lowe won de ploeg in Arlington (Texas) met 6-4 en bracht het de stand in de best-of-seven op 1-1.