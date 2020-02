LIVE | RB16 van Verstappen heeft reparatie nodig

Gouverneur Tokio boos om suggestie over Spelen in Londen

10:05 De suggestie dat Londen de organisatie van de Olympische Spelen best kan overnemen van Tokio, is slecht gevallen in Japan. Gouverneur Yuriko Koike noemt de uitlatingen van Shaun Bailey, de conservatieve kandidaat voor het burgemeesterschap in de Engelse hoofdstad, ,,ongepast”.