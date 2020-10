LIVE | Real Madrid opnieuw op achterstand, Wijnaldum valt in bij Liverpool

Grootste nederlaag ooit Venlo raakt niet in de war na de 0-13: ‘Ik blief altijd bij VVV komen’

11:07 VVV-Venlo was de afgelopen dagen wereldnieuws vanwege de 0-13 nederlaag tegen Ajax. Maar in Venlo is zelfrelativering een groot goed. Dat bleek gisteren, bij de eerste training na de pijnlijkste wedstrijd ooit voor de Limburgse club. ,,Er komt altijd weer een volgende wedstrijd.”