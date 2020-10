LIVE | Real op weg naar vernedering na derde goal Sjachtar in Madrid, Eder slaat toe in Salzburg

Prado wint WK-cross in België, Gajser blijft leider

18:38 Jorge Prado heeft de Grote Prijs van Limburg in de MXGP-klasse gewonnen. Op het circuit van Lommel eindigde de Spaanse KTM-rijder in de twee manches als tweede en eerste. De Sloveen Tim Gajser kwam als eerste en derde over de finish. Daarmee belandde de Honda-coureur in de eindstand van de GP op de tweede plek.