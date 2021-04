LIVE | Red Bull begeeft het, keert Verstappen nog terug?

Van de Beek valt in bij United Dit zijn de halve finales in de Europa League

15 april Met Donny van de Beek als invaller heeft Manchester United zich eenvoudig geplaatst voor de halve finales van de Europa League. De Red Devils hadden na de zege van vorige week in Spanje (0-2) ook vanavond op Old Trafford niets te duchten van Granada CF (2-0). In de halve finales neemt ManU het op tegen Ajax-beul As Roma.