LIVE | Regen blijft vallen in Spielberg, F1 houdt rekening met kwalificatie op zondag

Door de hevige regenval op de Red Bull Ring in Spielberg is de derde vrije training voor vandaag geschrapt. De vraag is of de kwalificatie vanmiddag om 15.00 uur wel door kan gaan. Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.