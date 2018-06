LIVE: Renard blij met filmpje Van Gaal, Robbie Williams toont middelvinger

Video-arbitrage (VAR) zal het WK niet verpesten. Dat is de stellige overtuiging van voormalig Engels toparbiter Mark Clattenburg. ,,In tegenstelling tot in de FA Cup, waar de hulp van de video-ref regelmatig werd ingeroepen, wordt op het WK alleen cruciale situaties herbeoordeeld zoals rode kaarten, goals en strafschoppen’’, schrijft Clattenburg in een opinie in The Times.



Clattenburg, die nu hoofd arbitrage is in Saoedi-Arabië, denkt dat de dertien video-refs op het WK beter zijn dan die in Engeland. ,,Zij werken in competities waar de technologie langer wordt gebruikt.’’ Eén van hen is Danny Makkelie.



Een grote verbetering is volgens Clattenburg het feit dat de incidenten in het stadion op grote schermen worden getoond, zichtbaar voor spelers en fans. ,,Dat is hoe het systeem moet zijn: transparant.’’



Dankzij VAR zullen er volgens de Engelsman ook minder schwalbes te zien zijn. ,,Of je moet wel heel dom zijn want ze gaan je toch pakken.’’