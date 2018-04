LIVE: Robben start in kraker tegen oude club, Kuipers fluit

De Champions League wordt de laatste vier jaar gedomineerd door de Spaanse ploegen. De laatste vier keer (Real Madrid in 2013/14, FC Barcelona in 2014/15, Real Madrid in 2015/16 en Real Madrid in 2016/17) won een Spaanse topclub het belangrijkste Europese clubtoernooi. In zowel 2013/14 als 2015/16 was ook de andere finalist een Spaanse club; in beide gevallen verloor Atlético Madrid van stadgenoot Real.