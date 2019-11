LIVE | Rodrygo en Ramos al trefzeker namens Real, Sterling scoort in San Siro

Video Douglas Costa schiet Juventus in extra tijd naar knock-outfase

21:18 Juventus heeft zich vanavond in Rusland al geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. De Italiaanse kampioen versloeg Lokomotiv Moskou met 1-2. De winnende treffer kwam in de extra tijd op naam van invaller Douglas Costa, die op schitterende wijze door de Russische defensie soleerde en feilloos afrondde.