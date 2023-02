LIVE | Rommens is terug bij GA Eagles en staat tegen NEC direct in de basis, Stokkers en Lidberg in de spits

Na de verliespartijen tegen AZ, PSV en RKC, wordt het voor Go Ahead Eagles weer eens tijd om een wedstrijd in de eredivisie te winnen. Zondagmiddag (14.30 uur) komt NEC op bezoek in De Adelaarshorst. Meest opmerkelijk: niet alleen keert Philippe Rommens na zijn sleutelbeenbreuk terug bij GA Eagles, de Belg staat meteen in de basis. Volg de ontwikkelingen rondom de wedstrijd in ons liveblog.