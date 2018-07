LIVE: Ronaldo komt op voor Neymar, Willian wil winnen van vriend Hazard

Eriksson: Engeland beter af met Brazilië

Engeland had in de kwartfinale van het WK voetbal beter tegen Brazilië kunnen spelen dan tegen Zweden. Dat zegt Sven-Göran Eriksson, voormalig bondscoach van Engeland én Zweed. ,,Bij de Zweden is er geen doorkomen aan'', zegt hij. ,,Tegen Brazilië was er waarschijnlijk meer ruimte gekomen.''



Engeland bereikte in de achtste finales tegen Colombia via strafschoppen de volgende ronde. Daarvoor werd gewonnen van Tunesië en Panama en, min of meer met opzet, verloren van België om in de kwartfinale Brazilië te ontlopen. Eriksson vraagt zich af of dat geen misrekening is. ,,In elk geval staat Engeland nu voor de zwaarste test tot nu toe. Ook de aanvallers van Zweden weten in elke situatie hoe ze moeten verdedigen. Het wordt heel lastig voor Engeland.''