LIVE | Ronaldo scoort bij eerste kans tegen Young Boys, Sancho gewisseld na rood Wan-Bissaka

Profielkaartjes Vuelta in 2022 met drie etappes in Nederland: ‘We gaan er een prachtig evenement van maken’

13 september De Ronde van Spanje telt volgend jaar drie etappes in Nederland. Naast een ploegentijdrit in Utrecht, is er ook een etappe van Den Bosch naar Utrecht en eentje met start en aankomst in Breda.