LIVE Ronde van Vlaanderen | Renners verzamelen zich in Brugge, wie volgt Mathieu van der Poel op?

Met video Mathieu van der Poel gaat gooi doen naar record in Ronde van Vlaanderen: ‘Goede benen belangrij­ker dan ervaring’

Mathieu van der Poel is na een trainingsweek in Spanje ‘koersklaar’ voor de Ronde van Vlaanderen. De winnaar van vorig jaar mikt in Vlaanderen al op zijn derde zege, waarmee hij mederecordhouder zou worden.