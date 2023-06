LIVE Ronde van Zwitserland | Klimmers voor het eerst aan zet in etappe met finish bergop

met video Conor McGregor slaat man in mascotte­pak knockout, UFC-baas reageert: ‘Niet zo slim van mascotte’

Conor McGregor heeft zich niet populair gemaakt bij de aanhangers van NBA-ploeg Miami Heat, en dan in het bijzonder bij de mascotte. De MMA-vechter zou ter promotie van een pijnstillende spray een potje vechten met mascotte Burnie, maar nam dat iets te serieus en sloeg de man in het mascottepak het ziekenhuis in.