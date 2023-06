LIVE Ronde van Zwitserland | Sprinters maken zich op voor eindsprint, kopgroep verliest terrein

met video Feestende Manchester Ci­ty-spe­lers nemen in kleedkamer voorschot op reünie Oasis: ‘You're my wonderwall’

Of Oasis daadwerkelijk weer bij elkaar komt nu Manchester City de Champions League heeft gewonnen, is nog de vraag. Maar aan de spelers van hun favoriete club zal het niet liggen. Met Jack Grealish als inspirerende frontman nam de selectie van Pep Guardiola in Istanboel alvast een voorschot op een reünie van de legendarische Engelse rockband.