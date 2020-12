LIVE | Russell en Verstappen voeren het veld aan in eerste training

Interview Van ‘t Schip heeft grote plannen met Grieken­land: ‘De uitvoering kost tijd’

8:45 John van ’t Schip (56) zit met corona in quarantaine in Athene, maar het gaat verder goed. De bondscoach van Griekenland kan voor het WK het Nederlands elftal loten. ,,We krijgen in elk geval één topland.’’