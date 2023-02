LIVE schaatsen | Dag één NK afstanden: 5000 meter voor mannen als opener in Thialf

Programma buiten­lands voetbal | Kooplustig Chelsea ontvangt stadgenoot, ook actie in Spanje en Duitsland

Vandaag staan in enkele grote buitenlandse voetbalcompetities weer mooie affiches op het programma. Chelsea, waar Hakim Ziyech nog steeds onder contract staat nadat een transfer naar Paris Saint-Germain op het laatste moment afketste door geblunder van zijn huidige werkgever, speelt de thuiswedstrijd in de Premier League tegen Fulham, stadgenoot uit Londen. Ook is actie in La Liga en de Bundesliga. Bekijk hieronder een overzicht van de tussenstanden, uitslagen en standen.

15:25