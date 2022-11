LIVE schaatsen | Jutta Leerdam klopt Miho Takagi, Isabel Grevelt verrast in Heerenveen

met video Novak Djokovic ongeslagen naar halve finales ATP Finals na hoogstaan­de partij tegen Daniil Medvedev

Novak Djokovic heeft met de nodige moeite ook zijn derde partij op de ATP Finals in Turijn gewonnen. De 35-jarige Serviër, die al zeker was van een plaats bij de laatste vier, was na ruim drie uur met 6-3 6-7 (5) 7-6 (2) te sterk voor de al uitgeschakelde Rus Daniil Medvedev.

