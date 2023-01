LIVE schaatsen | Kan Merijn Scheperkamp concurrentie afhouden? Jutta Leerdam pakt goud op EK sprint

Met samenvattingen Geen Nederland­se finale: Botic van de Zandschulp kan goede voorbeeld Tallon Griekspoor niet volgen

Tallon Griekspoor heeft voor het eerst in zijn carrière de finale van een ATP-toernooi gehaald. De Nederlander won op het toernooi van Pune, India met 7-6 (4), 6-1 van de als achtste geplaatste Aslan Karatsev. Een eerste geheel Nederlandse finale in bijna dertig jaar lonkte, maar Botic van de Zandschulp moest in de andere halve finale na drie sets zijn meerdere erkennen in Benjamin Bonzi: 6-7 (5), 7-6 (5), 1-6.

6 januari